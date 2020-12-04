В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

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Всемирная организация здравоохранения считает возможным внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок, заявил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта. Об этом сообщает издание The Bisness Standart.

«Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами [ВОЗ] в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации», — отметил Датта.

Он объяснил, что нужно учесть, что использовать технологии нужно согласно законодательной основы того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.