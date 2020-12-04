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В ВОЗ рассматривают вопрос ввода электронных сертификатов о вакцинации

вакцина
Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения считает возможным внедрение электронных удостоверений о вакцинации для заграничных поездок, заявил эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Сиддхартха Санкар Датта. Об этом сообщает издание The Bisness Standart.

«Мы тщательно исследуем возможность использования технологий для реагирования на пандемию COVID-19. Это касается и сотрудничества со странами-членами [ВОЗ] в области внедрения электронных свидетельств о вакцинации», — отметил Датта.

Он объяснил, что нужно учесть, что использовать технологии нужно согласно законодательной основы того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

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«Мы очень тесно работаем с Европейской Комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона», — добавил Датта.

Вакцинирование от коронавируса становится реальностью. Так, 2 декабря Великобритания одобрила прививку от COVID-19 от Pfizer и немецкой BioNTech, в то время как другие компании Moderna и AstraZeneca предоставили положительные данные. 

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. 

korrespondent.net

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