В ВОЗ спрогнозировали сроки появления вакцины

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Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус сообщил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу этого года. Об этом он сказал во время встречи Исполнительного совета ВОЗ.

«Нам будет необходима вакцина, и есть надежда, что до конца этого года у нас выйдет получить вакцину. Есть надежда», — сказал Гебреесус.

Он считает, что необходимо продолжать использовать имеющиеся инструменты для борьбы с COVID-19, поскольку многие страны с их помощью смогли «подавить и контролировать пандемию», но в то же время нужно «инвестировать в новые технологии, и именно поэтому мы запустили ACT Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса)».

Также стало известно, что в Турции стартовали испытания на людях вакцин от коронавируса. Глава республики ожидает начала производства собственной вакцины и применения ее на людях в ближайшее время.