В ВОЗ выступили против «паспорта вакцинации»

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации с пандемией коронавируса высказался против требования обязательной вакцинации при международных поездках. Об этом сказано в рекомендациях.

«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», — решил комитет по итогам заседания.

Также комитет обратил внимание на «ограниченное наличие вакцины» от коронавируса на настоящий момент в мире.