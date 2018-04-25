В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса

ВОЗ заявила о появлении признаков стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 31 марта.

Выводы основываются на том, что в Италии, наиболее пострадавшей стране в регионе, зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 за последние две недели.

Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости коронавирусом и все новые диагностированные случаи COVID-19 являются следствием заражения двухнедельной давности, считает глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

При этом Euronews пишут, что рост числа зараженных в Италии в минувшие сутки снизился почти в два раза по сравнению с данными двухнедельной давности. Также в стране зафиксирован самый большой показатель выздоровевших с начала эпидемии.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала главные шаги для победы над COVID-19. Лишь одних карантинных мер недостаточно, чтоб остановить распространение коронавируса по планете, тем более победить его полностью, заявил глава ВОЗ.

Также сообщалось, что ВОЗ дала рекомендации сидящим дома на карантине. Всемирная организация здравоохранения советует разминаться дома, медитировать и не принимать алкоголя.