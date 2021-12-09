В ВОЗ заявили о влиянии Омикрона на ход пандемии

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Штамм коронавируса Омикрон может повлиять на ход пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга. Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.

«Некоторые характеристики Омикрона, в том числе глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что штамм может серьезно повлиять на ход пандемии», — сказал Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по «Омикрону» и поэтому сказать о том, какое именно влияние он окажет на пандемию — еще рано.