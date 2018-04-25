В ВОЗ заявили об опасности COVID-19 для молодежи

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Коронавирус опасен для молодых людей, в том числе ведущих здоровый образ жизни. Об этом со ссылкой на ВОЗ передает Corona 24 в субботу, 4 апреля.

«Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания», — сказано в публикации.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.

«Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них достаточно тяжелые», — сказала Харрис.

Представительница ВОЗ добавила, что «вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми».

У организации есть информация о том, что среди зараженных коронавируса есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.