В воздушном пространстве Балтийских стран начинаются учения НАТО

Фото BFL/Тадаса Умараса

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Во вторник в воздушном пространстве Балтийских стран начинаются учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 («Рамштайнский сплав»).

Целью этих ежегодных плановых учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, контроль и отработка взаимодействия сил воздушного патрулирования НАТО и региональных военно-воздушных сил (ВВС).

В них должны принять участие более 20 воздушных судов, сообщило министерство обороны Литвы.

Во время полетов также будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.

В учениях примут участие дежурящие сейчас в миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18, дислоцированные в Шяуляй, и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon, дислоцирующиеся на эстонской базе Эмари.

Самолет литовских ВВС Spartan во время учений будет имитировать сценарий потери связи над Балтийским морем, а оба вертолёта литовской армии – «Ми-8» и Dauphin“ AS365, примут участие в сценариях поиска и спасения. Транспортный самолет L-410 UVP Turbolet будет имитировать цель, летящую низко и медленно.

В учениях также примут участие истребители Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии, голландский самолет-заправщик KDC-10, а дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

BNS