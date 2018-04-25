В выходные 18 человек оштрафованы за нарушение самоизоляции и отстутствие маски

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В выходные в Литве 18 человек были оштрафованы за нарушение самоизоляции и отсутствие маски, информировал BNS Департамент полиции (ДП).

«По уточненным данным, в выходные было зафиксировано 18 нарушений: семь нарушений самоизоляции (нарушения зафиксировали сотрудники Службы охраны госграницы), 11 нарушений в связи с отсутствием маски, которые зафиксировали сотрудники полиции», — сообщила BNS главный специалист Отдела коммуникации ДП Ревита Янавичюте.

По ее словам, по одному нарушению зафиксировала полиция Зарасай и Мажейкяй, два нарушения зафиксировали полицейские Паневежиса, семь нарушений зафиксированы в столице.

По словам представителей полиции, все те, кто был не в маске, оштрафованы на половину сумму минимального штрафа — 250 евро.

С субботы стало обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, включая торговые центры, общественный транспорт, места досуга и развлечений, предоставляющие услуги государственные и муниципальные учреждения, ведомства, предприятия. За отсутствие маски грозит штраф.