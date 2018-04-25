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TOP,Новости,Общество,Туризм

В выходные дни люди активно путешествовали по Балтийским странам

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С пятницы были отменены ограничения на передвижение граждан Латвии, Литвы и Эстонии внутри Балтийских стран, поэтому поток лиц, пересекающих эти границы, значительно вырос, утверждает Министерство внутренних дел Литвы. 

По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в пятницу и в субботу из Литвы в Латвию выехали: в пятницу – 3459 человек, в субботу – 9724 человека. До отмены ограничений в среднем в сутки выезжали 506 человек.  

Соответственно в Литву из Латвии прибыли: в  пятницу – 611 человек, в субботу – 5284 человека, до облегчения потока в среднем в судки прибывали   415 лиц.

«Мы видим, что люди более активно пользуются возможностью поездки в соседние страны, потоки прибывающих и выезжающих выросли до 20 раз»,  – отметила в пресс-релизе глава МВД Рита Тамашунене.

С понедельника на границе с Латвией будут действовать четыре пункта погранконтроля.

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