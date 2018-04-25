В выходные ожидается переменчивая погода: будет и солнце, и дожди

В ближайшие дни в Литве погода будет переменчивой, будет и потепление, и заморозки.
В пятницу облачность понемногу рассеется, во второй половине дня температура поднимется до 12-17 градусов тепла. Однако будет дуть довольно сильный ветер, поэтому будет прохладно.
В субботу ночью облака исчезнут, к утру во всей стране должно быть ясно. Ночью температура будет колебаться от +2 до +5, но местами возможны и заморозки.
Ветер утихнет, ночь будет спокойной.
В субботу днем будет солнечно, температура будет быстро подниматься, столбики термометров покажут 14-19 градусов тепла. Но к вечеру в западной части страны могут пройти кратковременные дожди.
В воскресенье в Литву вернутся дожди. Ночь будет теплой, от +5 до +10 градусов тепла, заморозков можно не бояться.
В воскресенье днем температура не поднимется выше 12-16 градусов тепла.l24