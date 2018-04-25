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В выходные в Литве было подтверждено 58 новых случаев коронавируса. В субботу стало известно о 37 новых случаях заражения, в воскресенье — о 21.

В Каунасской области — 29 случаев, из них 17 связаны с очагом на предприятии Hegelmann Transporte. Девять случаев — в Вильнюсском округе, три — в Клайпедском, два — в Утянской области и один — в Паневежской области.

Зафиксировано восемь завозных случаев, остальные заболели после контактов с заразившимися.

Президент Гитанас Науседа с семьей в субботу прервал временную самоизоляцию, так как выяснилось, что работник канцелярии президента не заразился коронавирусом после контакта с заболевшим лицом.

После диагностирования коронавируса директору Литовского национального театра оперы и балета Й. Сакалаускасу была временно приостановлена работа театра. Отменены запланированные на следующую неделю мероприятия, включая премьеру балета «Жизель» — ее планируется перенести на сентябрь. Неизвестно, состоится ли премьра оперы «Анна Болейн» Гаэтано Доницетти, запланированная на конец августа.