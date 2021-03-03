В Хитроу введен новый сбор для вылетающих пассажиров

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ТАСС со ссылкой на сообщение издания Evening Standard пишет, что аэропорт Хитроу (Лондон, Великобритания) ввел дополнительный сбор для вылетающих пассажиров в размере 8.9 фунтов стерлингов с человека.

По мнению руководства воздушной гавани, считающейся одной из наиболее загруженных в Европе, новый сбор поможет покрыть стоимость операционных услуг на фоне масштабных убытков из-за пандемии.