В Хитроу введен новый сбор для вылетающих пассажиров

ТАСС со ссылкой на сообщение издания Evening Standard пишет, что аэропорт Хитроу (Лондон, Великобритания) ввел дополнительный сбор для вылетающих пассажиров в размере 8.9 фунтов стерлингов с человека.
По мнению руководства воздушной гавани, считающейся одной из наиболее загруженных в Европе, новый сбор поможет покрыть стоимость операционных услуг на фоне масштабных убытков из-за пандемии.
По итогам 2020 года убыток Хитроу составил 2.01 млрд фунтов стерлингов (2.85 млрд долларов). Минувший год стал самым тяжёлым для аэропорта за его 75-летнюю историю.tourister.ru