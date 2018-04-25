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TOP,Духовное пространство,Новости,Общество

В храмах Литвы превентивные меры в связи с коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Mindaugas Vaičiulis

В связи с угрозой коронавируса в литовских храмах отказались от освещенной воды, также верующим рекомендуется  не целовать кресты и прочие реликвии. 

Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Конференции епископов Литвы, священник Кестутис Смиглявичюс. 

«Нет освященной воды, используемой обычно. Это сделано для того, чтобы не создавать возможности для распространения вируса. Временно отказались от всех контактных форм молитвы, которые могут позволить инфекции распространяться», – сказал священник.

«В данный момент рекомендуется не целовать кресты, что кое-где является традицией, не целовать реликвий», – сказал он.

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По словам К. Смиглявичюса, в католических храмах отказались от освещенной воды еще десять дней назад, однако это лишь вода общего пользования. 

«Это не значит, что мы отказываемся от окропления по воскресеньям, или от освещенной воды там, где она доступна только одному священнику», – сказал он.

В приходах и храмах также должны быть вывешены информационные листы с рекомендациями, также созданы условия для мытья рук. 

Кроме прочего, по словам К. Смиглявичюса, пока нет необходимости менять традиции причастия в связи с коронавирусом. Однако за ситуацией следят. 

Он также напомнил, что в воскресенье следует идти в храм только тем, кто может это сделать. 

В мире сейчас зарегистрировано более 114,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, а также более 4 тыс. смертей.  

В Литве до сих пор единственный подтвержденный случай заражения у жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны в конце февраля. 

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