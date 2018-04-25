В храмах Литвы превентивные меры в связи с коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Mindaugas Vaičiulis

В связи с угрозой коронавируса в литовских храмах отказались от освещенной воды, также верующим рекомендуется не целовать кресты и прочие реликвии.

Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Конференции епископов Литвы, священник Кестутис Смиглявичюс.

«Нет освященной воды, используемой обычно. Это сделано для того, чтобы не создавать возможности для распространения вируса. Временно отказались от всех контактных форм молитвы, которые могут позволить инфекции распространяться», – сказал священник.

«В данный момент рекомендуется не целовать кресты, что кое-где является традицией, не целовать реликвий», – сказал он.