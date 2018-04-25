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TOP,Виленский Вестник,Культура,Новости

В Художественном музее Вильнюса открылась выставка украинского клада

Автор: Zamunu45собственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка

Во вторник в Вильнюсе, в Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная истории цивилизации в Украине – от Трипольской культуры и золота скифов до Майдана. 

В Литве впервые представлены более 80 оригинальных артефактов из собрания Украинского национального исторического музея, сообщил Художественный музей. 

Экспонаты знакомят с историей и культурой Украины – от энеолита и бронзового века до недавних событий на революционном Майдане. 

Дописьменная история Украины представлена примерами предметов Трипольской культуры, уникальными календарями бронзового века, наследием  скифов, сарматов, готов, гуннов, антов. 

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Эпоху Киевской Руси представят археологические находки от бытовых вещей до ювелирных украшений, предметов христианского культа, которые произвели мастера Киевской Руси и Византии. 

На выставке можно будет увидеть находки XIV–XVIII века из Киевского замка, построенного по заказу литовских князей, Евангелие в серебряном окладе из Киево-Печерской лавры и прочие изделия украинских мастеров.  

Конфессиональное и национальное разнообразие Украины будет представлено произведениями искусства крымских татар и евреев XIX — XX веков.

Выставка будет действовать до 12 июля. 

Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripolės kultūros, skitų aukso iki Maidano

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