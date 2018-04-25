В Художественном музее Вильнюса открылась выставка украинского клада

Во вторник в Вильнюсе, в Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная истории цивилизации в Украине – от Трипольской культуры и золота скифов до Майдана.

В Литве впервые представлены более 80 оригинальных артефактов из собрания Украинского национального исторического музея, сообщил Художественный музей.

Экспонаты знакомят с историей и культурой Украины – от энеолита и бронзового века до недавних событий на революционном Майдане.

Дописьменная история Украины представлена примерами предметов Трипольской культуры, уникальными календарями бронзового века, наследием скифов, сарматов, готов, гуннов, антов.