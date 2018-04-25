В Художественном музее Вильнюса открылась выставка украинского клада

Во вторник в Вильнюсе, в Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная истории цивилизации в Украине – от Трипольской культуры и золота скифов до Майдана.
В Литве впервые представлены более 80 оригинальных артефактов из собрания Украинского национального исторического музея, сообщил Художественный музей.
Экспонаты знакомят с историей и культурой Украины – от энеолита и бронзового века до недавних событий на революционном Майдане.
Дописьменная история Украины представлена примерами предметов Трипольской культуры, уникальными календарями бронзового века, наследием скифов, сарматов, готов, гуннов, антов.
Эпоху Киевской Руси представят археологические находки от бытовых вещей до ювелирных украшений, предметов христианского культа, которые произвели мастера Киевской Руси и Византии.
На выставке можно будет увидеть находки XIV–XVIII века из Киевского замка, построенного по заказу литовских князей, Евангелие в серебряном окладе из Киево-Печерской лавры и прочие изделия украинских мастеров.
Конфессиональное и национальное разнообразие Украины будет представлено произведениями искусства крымских татар и евреев XIX — XX веков.
Выставка будет действовать до 12 июля.
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