В. Янулявичюс: маркировка продукции „Made in China“ быстро сменяется на „Made in EU“

«В прошлом году треть новых заказов для заводов пришло именно потому, что шел отказ от азиатских поставщиков. Теперь то время, когда мы должны бороться, чтобы этот процесс стал необратимым, чтобы то, что литовцы отвоевали в Азии, здесь и осталось», — добавил он.

Промышленность Литвы создает около 40% прибавочной стоимости в экономике страны — на 4% выше среднего показателя по ЕС, поэтому очень важно сохранить экономическое здоровье и жизнеспособность.

«Несмотря на все экономические и геополитические вызовы, литовские экспортеры еще раз продемонстрировала впечатляющие способности справляться с вызовами — объемы экспорта страны в январе-августе 2022 года росли. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт продуктов литовского происхождения вырос на 33%», — сообщил глава промешенной конфедерации.

По словам Янулявичюса, такую скорость роста промышленности Литвы можно объяснить тем, что замедление экономики и потребления ЕС на показателях промышленности и экспорта Литвы отражается с задержкой, пока его не видно.

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