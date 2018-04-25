В. Янулявичюс надеется, что Кабмин будет консультироваться по помощи ЕС

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что правительство должно бы провести консультации с социальными партнерами при решении вопросов об использовании средств Евросоюза.

Об этом он сказал во вторник, когда лидеры ЕС утвердили новый план восстановления экономики и бюджет на 2021-2027 годы.

«Хочется, чтобы были услышаны все сектора, не только промышленность, чтобы были консультации с социальными партнерами, чтобы не решали все за закрытыми дверями в министерствах», – сказал BNS В. Янулявичюс.

По его словам, Литва должна сделать выводы из ошибок, когда процессы затягивались, и в итоге деньги не поступали туда, где требовалось.

«В прошлом у нас была большая практика, когда крупные суммы и пропускалась половина периода, не справлялись с заявками, а потом пытались делать все в последнюю минуту, эти инвестиции не всегда попадали в нужные направления, создающие добавочную стоимость», – сказал лидер промышленников.

Он подчеркнул, что, пожалуй, самым важным для развития промышленности является процесс ее цифрализации, поэтому ориентацию ЕС в этом направлении следует лишь приветствовать.

«Следует как можно быстрее оцифровать традиционную обрабатывающую промышленность, создающую большую добавочную стоимость. Это продукт, который сначала и до конца создан здесь, у него есть бренд, за которой платят дополнительные деньги конечные потребители», – сказал В. Янулявичюс.

По его словам, следует обратить внимание на то, что сейчас есть уникальные условия для заимствований средств, а это особо актуально Литве, поскольку без денег бизнес не может создавать добавочную стоимость.

«Сегодня есть возможность получить недорогие финансы, выпрямиться и попытаться догнать страны старой Европы, поскольку мы гибкая, небольшая страна, которая может быстро переориентироваться», – добавил он.