В январе фиксировалось больше дезинформации по 13 января, по внешней политике

В январе фиксировался повышенный объем дезинформации, особо стремились принизить защищенную 13 января 1991 года независимость Литвы, отметила литовская армия, проводящая постоянный мониторинг информационного климата.
Как считают специалисты Департамента стратегической коммуникации, в январе были зафиксированы 375 случаев с признаками информационных атaк, по сравнению с предыдущим месяцем интенсивность негативной информации выросла – в декабре фиксировалось 320 случаев.
В январе в источниках, контролируемых Россией и Беларусью, доминировали две основные темы – стремились принизить защищенную во время январских событий 1991 года независимость Литвы и позицию страны по вопросам внешней политики.
Основными событиями национального и международного значения, вызвавшими информационную деятельность, направленную против Литовского государства, были мероприятия тридцатилетия событий 13 января, поправки к законам по ситуации с белорусским санаторием Belorus в литовском Друскининкай, совместное заявление глав МИД стран Балтии по поводу ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Незамеченным не осталось и внесение российского исполнителя Филиппа Киркорова в список нежелательных в Литве лиц, внимание также привлекла присяга президента США Джо Байдена.
Основными коммуникационными каналами, которые распространяют негативную информацию, по-прежнему остаются порталы на русском и литовском языках (82%), радио (7%), социальные сети Facebook и YouTube, блоги (8%), телевидение (2%) и официальные страницы (1%).