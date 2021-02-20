В январе фиксировалось больше дезинформации по 13 января, по внешней политике

В январе в источниках, контролируемых Россией и Беларусью, доминировали две основные темы – стремились принизить защищенную во время январских событий 1991 года независимость Литвы и позицию страны по вопросам внешней политики.

Основными событиями национального и международного значения, вызвавшими информационную деятельность, направленную против Литовского государства, были мероприятия тридцатилетия событий 13 января, поправки к законам по ситуации с белорусским санаторием Belorus в литовском Друскининкай, совместное заявление глав МИД стран Балтии по поводу ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального.