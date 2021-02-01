В январе горючее подорожало во всех трех странах Балтии

В первом месяце этого года горючее подорожало во всех трех Балтийских странах. Самым дешевым оно оставалось в Литве, а самым дорогим – в Эстонии, свидетельствуют данные, накопленные агентством BNS.
Цена литра бензина 95 марки в сети заправочных станций Circle K в Вильнюсе за месяц поднялась на 3,6% до 1,159 евро, в Риге – на 2,5% до 1,219 евро, в Таллине – на 11,3% до 1,279 евро.
Средняя цена литра бензина 98 марки – соответственно составила 1,238 евро, 1,279 евро и 1,329 евро.
Литр дизтоплива в Вильнюсе подорожал на 0,9% до 1,089 евро, в Риге – на 4,7% до 1,109 евро, в Таллине – на 16,3% до 1,139 евро.
Средняя цена на сжиженный газ для автомобилей в январе в Вильнюсе выросла на 1,9% до 0,543 евро, в Риге – снизилась на 1,8% до 0,545 евро, в Таллине – выросла на 13,3% до 0,680 евро.