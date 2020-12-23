В январе в водах Дании возобновят укладку Северного потока-2

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В водах Дании продолжат строительство последнего участка газопровода Северный поток-2 уже 15 января 2021 года. Об этом со ссылкой на Датское морское управление сообщает DW в среду, 23 декабря.

Укладкой труб займется баржа Фортуна, которой будут помогать суда Мурман и Балтийский исследователь Морской спасательной службы России.

При этом в Датском морском управлении подчеркнули, что на время работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров.

«Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах… Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — сказано в сообщении.

Напомним, в середине декабря строительство Северного потока-2 было возобновлено в водах Германии после почти годичной остановки. Позже стало известно, что сухопутный отрезок СП-2 готов к вводу, но срок окончания работ в море пока неизвестен.

При этом в США считают, что Северный поток-2 никогда не запустится, если против него введут новые санкции.