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В Японии из-за сильных снегопадов частично нарушено авиасообщение

Фото pixabay.com

В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 140 внутренних авиарейсов. Стихия обрушилась на некоторые регионы на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В основном изменения в расписании касаются маршрутов между крупными городами Токио, Осака и северными префектурами. Из-за снегопадов на нескольких линиях экспрессов «Синкансэн» ограничена скорость движения. Также сообщается о перекрытии движения на одной из магистралей на острове Кюсю.

В префектуре Иватэ погиб мужчина. Он убирал снег на тракторе, не справился с управлением и съехал в реку.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут наблюдаться в Японии в течение нескольких дней. Ожидается, что к утру 2 января на побережье Японского моря выпадет до 1 м снега.

belta.by

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