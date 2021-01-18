В Японии не исключили отмену Олимпийских игр в Токио

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение информагентства Associated Press пишет, что в Японии не исключили отмены Олимпийских игр в Токио в нынешнем году.

Об этом завил министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно. По его словам, возможна отмена Олимпиады, которая из-за пандемии была перенесена на год. У Олимпийского комитета есть несколько планов для разных вариантов развития эпидситуации в стране и в мире.

При этом заявление министра противоречит позиции других официальных лиц, считающих, что Олимпиада пройдёт «безопасно» и в срок — с 23 июля по 8 августа 2021 года.