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В Японии не исключили отмену Олимпийских игр в Токио

Photo by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) on Foter.com / CC BY

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение информагентства Associated Press пишет, что в Японии не исключили отмены Олимпийских игр в Токио в нынешнем году.

Об этом завил министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно. По его словам, возможна отмена Олимпиады, которая из-за пандемии была перенесена на год. У Олимпийского комитета есть несколько планов для разных вариантов развития эпидситуации в стране и в мире.

При этом заявление министра противоречит позиции других официальных лиц, считающих, что Олимпиада пройдёт «безопасно» и в срок — с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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В настоящий момент в 11 префектурах Японии действует режим ЧС из-за роста числа инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране было выявлено свыше 302 000 заболевших, погибли более 4 200 пациентов.

tourister.ru

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