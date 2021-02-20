В Японии обнаружен новый штамм коронавируса

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Национальный институт инфекционных заболеваний Японии и Токийский медицинский и стоматологический университет объявили об обнаружении мутировавшего штамма коронавируса нового типа, который не является более заразным, но может ослабить действие антител. Об этом сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на телеканал NHK.

Исследователи из Токийского медицинского и стоматологического университета, изучая данные пациентов с COVID-19, обнаружили мутировавший штамм, генетически отличающийся от ранее появившихся в Великобритании, ЮАР и Бразилии.