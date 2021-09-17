В Японии произошло извержение вулкана

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Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в японской префектуре Кагосима, сообщило РИА «Новости» главное метеорологическое управление Японии.

Зафиксировано падение крупных вулканических камней в радиусе 1 км. В связи с этим метеоуправление повысило уровень опасности извержения до третьего из пяти возможных. На практике это означает запрет восхождения на гору.

В этом году на острове отмечались извержения в марте и июне. Тогда уровень опасности был повышен до третьего, но затем вновь понижен до второго.