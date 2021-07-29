В Японии рекордный прирост COVID на фоне Олимпиады

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В Японии за минувшие сутки выявили рекордное число случаев коронавируса — 10 699, в том числе максимум обновлен в Токио — 3 865. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает телеканал NHK.

Всего с начала пандемии в Японии заразились более 893 тысяч человек, умерли 15,1 тысяч инфицированных.

Власти страны связывают рост заболеваемости с распространением дельта-штамма.

Отмечается, что высокий уровень заболеваемости наблюдается среди молодежи. Это объясняется высоким уровнем вакцинации среди пожилых жителей.

При этом в Международном олимпийском комитете заявляют, что не выявили взаимосвязи между проведением Олимпиады в Токио и ускорением заболеваемости.

«Насколько мне известно, нет ни одного случая передачи инфекции от спортсменов или представителей олимпийского движения населению Токио», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

По словам Адамса, на 310 тысяч проведенных на Олимпиаде тестов показатель выявления положительных случаев COVID-19 составляет 0,02%.

Как известно, Олимпиада в Токио проходит без зрителей. она продлится до 8 августа. Игры начались 23 июля. Местные жители устраивают протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за роста заболеваемости коронавирусом.