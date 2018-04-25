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В Японии сформирован новый состав кабинета министров

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В Японии сформирован новый состав кабинета министров, объявил сегодня генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны, заменив глав 13 ведомств, включая МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство экономики, торговли и промышленности страны. На прежних должностях в правительстве остались только два наиболее близких Синдзо Абэ политика — генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, которые входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Отмечается, что среди новых глав ведомств есть уже известные политики. Так, бывший министр иностранных дел Японии Таро Коно занял пост министра обороны страны. А МИД возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Еще два человека занимали министерские посты при прежних кабинетах и сейчас снова вернутся в правительство, это министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.

Сын экс-премьера Японии Синдзиро Коидзуми впервые стал членом японского правительства, возглавив Министерство охраны окружающей среды. Синдзиро Коидзуми стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабинета, а среди политиков обоих полов занял третье место.

По словам Синдзо Абэ, несмотря на масштабные изменения, он стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.

Сегодня вечером новый кабинет министров пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.

belta.by

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