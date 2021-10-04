В Японии сменилось правительство

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Правительство премьер-министра Японии Есихидэ Суги в понедельник в полном составе ушло в отставку. А президент правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает Kyodo News.

Так, на внеочередном заседании кабмина предыдущий премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке.

А через несколько часов депутаты нижней палаты парламента страны на внеочередной сессии проголосовали за назначение Фумио Кисида новым премьер-министром.

По сведениям источников агентства, информированных о планах нового премьера, он назначит на 31 октября выборы в Палату представителей, которая будет распущена 14 октября. Ранее предполагалось, что выборы пройдут в первой половине ноября.

Фумио Кисида 64 года, c 2012 по 2017 год он возглавлял МИД Японии. Предыдущий премьер-министр Есихидэ Суга в начале сентября отказался от участия в выборах лидера Либерально-демократической партии, что по сути означало отказ от поста премьера. Его правительство критиковали за меры по борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщалось, Суга был назначен премьером Японии год назад после отставки многолетнего японского лидера Синдзо Абэ, который покинул политику по состоянию здоровья.

Напомним, в конце сентября Либерально-демократическая партия Японии избрала новым лидером Фумио Кисида.