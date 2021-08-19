В Японии вулкан создал новый остров

В Японии береговая охрана обнаружила новый остров на морской территории страны. Он образовался в результате извержения вулкана. Об этом сообщает Kyodo News.
Сообщается, что остров был обнаружен в воскресенье после извержения, произошедшего в пятницу. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большом количестве дыма и пепла рядом с новым островом.
Также ожидается повторное извержение подводного вулкана из-за его активности. Новообразованный остров имеет диаметр в один километр и по форме напоминает букву «С».
Последний раз подобные явления в результате извержения вулкана наблюдались в 1904, 1914 и 1986 годах, однако все эта острова уже затоплены.korrespondent.net