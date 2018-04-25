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В ЮНИСЕФ рассказали, как обеспечить безопасность детей в интернете во время пандемии

Фото pixabay.com

С 2020 года первый четверг ноября официально признан Международным днем борьбы с насилием и травлей в школе, в том числе с кибербуллингом. В этом году день проходит под лозунгом «Вместе против издевательств в школе» 5 ноября, сообщает Центр новостей ООН.

В период пандемии COVID-19 многие дети учатся на дому и проводят в интернете гораздо больше времени, чем раньше. Школьные занятия, общение с друзьями и родными, уроки английского или музыки — многое теперь происходит в режиме онлайн. Возможность поддерживать связь с внешним миром, учиться и играть со сверстниками в интернете очень важна для детей и подростков, поскольку дает им ощущение того, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Однако из-за постоянного, многочасового нахождения детей в сети под угрозой может оказаться их безопасность. В Международный день против насилия и травли в школе и кибербуллинга Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) напоминает, что могут сделать родители для того, чтобы защитить своих детей в интернете.

Наладьте доверительные отношения и общение с детьми

Разговаривайте со своими детьми — в том числе о том, с кем и как они общаются. Убедитесь в том, что им понятно, что такое позитивное общение и что является неадекватным, неуважительным поведением. Попросите ребенка обязательно рассказывать вам, когда его кто-то обижает или просит прислать фотографии и личную информацию.

Будьте внимательны к состоянию своего ребенка: столкнувшись с кибербуллингом или домогательствами в интернете, он может выглядеть расстроенным или замкнуться в себе. Постарайтесь разговорить его, убедите, что можете помочь.

Важно также договориться с ребенком о правилах использования гаджетов, о времени и продолжительности нахождения в сети.

Проводите с детьми время в интернете

У вашего ребенка должна быть возможность общения в интернете — с друзьями, с членами семьи, с вами. Это очень важно во время пандемии. Проведите какое-то время онлайн вместе со своим ребенком — так вы оба сможете отвлечься и развлечься, а контроль с вашей стороны при этом не будет выглядеть как контроль. Вы можете поиграть с ребенком в онлайн-игры, вместе выбрать интересные ему курсы, послушать подкасты или поискать достоверную информацию, в том числе о коронавирусе, если ребенка волнует эта тема.

Культивируйте здоровые привычки при использовании интернета и за его пределами

Научите своих детей уважительному отношению к одноклассникам, учителям, ко всем пользователям сети, в частности, напомните им, что выражать свое мнение на форумах и в соцсетях можно в вежливой форме. Объясните своему ребенку, что не стоит «посещать» видеоуроки, сидя в пижаме на кровати.

В интернете дети видят огромное количество рекламы, которая может пропагандировать потребление нездоровой пищи, алкоголя и табачных изделий или, например, способствовать закреплению гендерных стереотипов. Обсудите с детьми эти вопросы и расскажите им, что реклама часто не имеет ничего общего с реальной жизнью.

Объясните детям, что многочасовое сидение перед экраном компьютера может сказаться на их сне и самочувствии. Поощряйте ребенка посещать спортивные онлайн-занятия или играть в видеоигры, которые требуют движения и физических усилий.

Используйте доступные вам современные технологии

Убедитесь, что на цифровом устройстве вашего ребенка установлены последние версии программного обеспечения и антивирусных программ и включены настройки конфиденциальности. Всегда выключайте веб-камеры, когда они не нужны. Используйте функции родительского контроля на электронных устройствах, в том числе функцию безопасного поиска.

Проявляйте осторожность, выбирая бесплатные образовательные онлайн-ресурсы. Убедитесь в том, что от ребенка не требуют прислать фотографию или привести свое полное имя. Не забудьте проверить настройки конфиденциальности, чтобы свести к минимуму возможность сбора данных. Объясните ребенку, что личную информацию всегда нужно хранить в тайне, особенно от посторонних.

Узнайте и держите наготове номера телефонов доверия, чтобы сразу же сообщать о ненадлежащем онлайн-контенте или случаях киберзапугивания.

belta.by

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