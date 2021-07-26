В Южной Америке предложили создать аналог ЕС

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил для стран Латинской Америки создать аналог Европейского союза, передает Синьхуа.

«Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности», — цитирует издание слова Лопеса Обрадора.

Он призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом, «не слугой кого-либо, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии».