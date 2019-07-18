В Южной Азии из-за дождей погибли около 200 человек

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

В Индии, Непале, Бангладеш и Пакистане в результате муссонных дождей погибли по меньшей мере 200 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, сообщает телеканал France 24.

Из-за ливней, которые продолжаются уже более двух недель, в ряде районов Южной Азии существует угроза наводнений.

В Индии из-за стихийного бедствия погибло 120 человек, затоплены целые общины. В городе Мумбаи обрушился жилой дом, в результате чего погибли 14 человек.

Десятки тысяч человек остались без крова в Непале в результате наводнений и оползней. По меньшей мере 80 человек погибли.

Затоплена также треть территории Бангладеш. По данным местных властей, многие погибли от ударов молний и затопления в паводковых водах.

В наиболее пострадавших регионах ситуация осложняется перебоями поставок продовольствия.

Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны, 14 человек числятся пропавшими без вести.

korrespondent.net