В Южной Азии из-за дождей погибли около 200 человек

В Индии, Непале, Бангладеш и Пакистане в результате муссонных дождей погибли по меньшей мере 200 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, сообщает телеканал France 24.
Из-за ливней, которые продолжаются уже более двух недель, в ряде районов Южной Азии существует угроза наводнений.
В Индии из-за стихийного бедствия погибло 120 человек, затоплены целые общины. В городе Мумбаи обрушился жилой дом, в результате чего погибли 14 человек.
Десятки тысяч человек остались без крова в Непале в результате наводнений и оползней. По меньшей мере 80 человек погибли.
Затоплена также треть территории Бангладеш. По данным местных властей, многие погибли от ударов молний и затопления в паводковых водах.
В наиболее пострадавших регионах ситуация осложняется перебоями поставок продовольствия.
Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны, 14 человек числятся пропавшими без вести.