В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

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У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса для проведения более детальных анализов, результаты которых следует ждать не ранее чем через две недели. В частности, специалисты хотят понять, вырабатывает ли организм у этих пациентов антитела против коронавируса. При этом некоторые эксперты отмечали, что люди, у которых присутствуют антитела, более не могут заражать окружающих.

Между тем южнокорейские специалисты предполагают, что с высокой долей вероятности пациенты не были заражены повторно, а ранее оказавшийся у них вирус активизировался вновь, передает «Интерфакс». Отмечается, что анализы показали у этих пациентов наличие SARS-CoV-2 через относительно короткий промежуток времени после того, как их выпустили из карантина.

Также ряд вирусологов и эпидемиологов предполагали, что коронавирус может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания. Об этой гипотезе писала InoPressa.

Yonhap напоминает, что заразившийся коронавирусом пациент считается полностью выздоровевшим после двух анализов на вирус, показавших негативных результат и сделанных в 24-часовой интервал.

Ранее стало известно, что число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее впервые с февраля упало ниже 30 — до 27. Таким образом общее число заболевших достигло 10 450 человек.

Число погибших от коронавируса выросло на четыре человека и составило 208 человек. 6973 человека в Южной Корее выздоровели.