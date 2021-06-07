В Западной Литве начинаются одни из крупнейших в этом году региональных международных военных учений «Мощный Грифон 2021».
В этих учениях примут участие четыре батальона Бригады «Жемайтия», Третий отряд Жемайтийского округа Сил ополчения Минобороны, а также представители Союза стрелков, пограничники, полиция и представители гражданских ведомств.
Вместе с литовскими военными в учениях примут участие и союзники по НАТО: военные из Португалии, США и Соединенного Королевства.
Учения пройдут как на суше, так и на море и в воздухе.
Учения будут проходить в территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы, а также в Куршском заливе, на Куршской косе и в городе Клайпеда, сообщают Вооруженные силы.
В этом году международные учения «Мощный Грифон» проходят одновременно с учениями «Балтийская операция 50» (BALTOPS50). Их организуют ударные силы и силы поддержки НАТО и ВМФ США.
Международные военные учения «Балтийская крепость» проводятся с 2008 года, каждый год они проходят в одной из стран Балтии.
В этих учениях будет задействовано около 40 кораблей, 60 самолетов и примерно 4 тыс. военнослужащих из 16 стран НАТО и двух нейтральных государств.
“В Западной Литве начинаются военные учения «Мощный Грифон 2021»”
Ужас ужасный!
На ученья прибывает к нам НАТО и ЕС !
Срочно прячьте бабы девок, уводите дальше в лес!