TOP,Армия,Новости

В Западной Литве начинаются военные учения «Мощный Грифон 2021»

MPB „Žemaitija“ asociatyvios nuotraukos

В Западной Литве начинаются одни из крупнейших в этом году региональных международных военных учений «Мощный Грифон 2021».

В этих учениях примут участие четыре батальона Бригады «Жемайтия», Третий отряд Жемайтийского округа Сил ополчения Минобороны, а также представители Союза стрелков, пограничники, полиция и представители гражданских ведомств. 

реклама

Вместе с литовскими военными в учениях примут участие и союзники по НАТО: военные из Португалии, США и Соединенного Королевства. 

Учения пройдут как на суше, так и на море и в воздухе.

Учения будут проходить в территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы, а также в Куршском заливе, на Куршской косе и в городе Клайпеда, сообщают Вооруженные силы. 

В этом году международные учения «Мощный Грифон» проходят одновременно с учениями  «Балтийская операция 50» (BALTOPS50). Их организуют ударные силы и силы поддержки НАТО и ВМФ США.

Международные военные учения «Балтийская крепость» проводятся с 2008 года, каждый год они проходят в одной из стран Балтии.

В этих учениях будет задействовано около 40 кораблей, 60 самолетов и примерно 4 тыс. военнослужащих из 16 стран НАТО и двух нейтральных государств. 

В Западной Литве начинаются военные учения «Мощный Грифон 2021»

  1. Гаврила :

    Ужас ужасный!
    На ученья прибывает к нам НАТО и ЕС !
    Срочно прячьте бабы девок, уводите дальше в лес!

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.