В Западной Литве начинаются военные учения «Мощный Грифон 2021»

Вместе с литовскими военными в учениях примут участие и союзники по НАТО: военные из Португалии, США и Соединенного Королевства.

Учения пройдут как на суше, так и на море и в воздухе.

Учения будут проходить в территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы, а также в Куршском заливе, на Куршской косе и в городе Клайпеда, сообщают Вооруженные силы.

В этом году международные учения «Мощный Грифон» проходят одновременно с учениями «Балтийская операция 50» (BALTOPS50). Их организуют ударные силы и силы поддержки НАТО и ВМФ США.

Международные военные учения «Балтийская крепость» проводятся с 2008 года, каждый год они проходят в одной из стран Балтии.

В этих учениях будет задействовано около 40 кораблей, 60 самолетов и примерно 4 тыс. военнослужащих из 16 стран НАТО и двух нейтральных государств.