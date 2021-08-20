В защиту братьев наших меньших

Служба была проинформирована, что животных продает не зарегистрированный в Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы заводчик. Кроме того, подозрение вызвало и то, что продавец попросил купить щенков раньше, чем было согласовано, да еще и предложил более низкую цену при покупке еще одного кобеля из того же помета.

Прибыв в указанное место, сотрудники ветеринарной службы и полиции наблюдали, как проходит встреча покупателей и продавца. Продавец, житель Бирштонаса, привез на встречу двух щенков, метисов добермана.

Затем правоохранители представились и зафиксировали случай незаконной торговли. В ходе проверки выяснилось, что животные не маркированы микрочипами, а это является нарушением закона «О защите и благополучии животных Литовской Республики». Кроме того, у выставленных на продажу щенков был купирован хвост в нарушение положений того же закона.

После своевременного вмешательства должностных лиц нелегальному продавцу домашних животных предписано вернуть полученные деньги, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол, на основании которого щенки были изъяты и переданы обществу защиты животных до вступления в силу постановления о конфискации.

«Этот случай в Каунасе не единичен, это один из зафиксированных фактов незаконной торговли животными. Мы приветствуем сотрудничество с полицией и представителями общественных организаций, с которыми вместе работаем над предотвращением подобных правонарушений. В дальнейшем аналогичные совместные операции будут продолжены. Предупреждаем как покупателей, так и продавцов животных о соблюдении всех руководящих принципов и правил по защите животных. Таким образом мы избежим обмана и мошенничества, защитим животных и обеспечим им и их владельцам доступ ко всем преимуществам современной системы защиты здоровья животных», — отметил Гедрюс ​​Блякайтис, советник отдела по защите здоровья животных Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы.

По словам Г. Блякайтиса, сдерживать преступные действия помогут не только ужесточение контроля и совместная деятельность учреждений и общественных организаций, но и недавно измененные положения Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которыми штрафы за незаконную торговлю и жестокое обращение с животными увеличены до 2000 евро с конфискацией животных.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы напоминает, что до 1 сентября этого года все заводчики должны гарантировать, что домашние животные, которых они разводят, чипированы и зарегистрированы в Реестре домашних животных.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ