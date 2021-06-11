В защиту климата

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Правительство Литвы утвердило Национальную повестку дня управления климатическими изменениями, в которой установлены цели по смягчению климатических изменений, приспособлению к ним и задачи по отдельным секторам, сообщает BNS. В повестке дня установлены краткосрочные цели (до 2030 года), среднесрочные (до 2040 года) и долгосрочные цели (до 2050 года).

К 2050 году по сравнению с 1990-м намечается на 100% снизить парниковый эффект и объемы выбросов.