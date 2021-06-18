В здании бывшего почтамта – университет

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

С сентября 2022 года в бывшем здании центрального почтамта Вильнюса будет работать университет управления и экономики ISM.

В помещении площадью 5400 кв. м разместятся аудитории, кабинеты, современная библиотека и другие зоны для обучения и отдыха студентов. Бывшее здание почтамта приспособят для выполнения новых функций, но при этом сохранят важные детали исторического наследия. По словам ректора университета ISM Далюса Мисюнаса, основными критериями при выборе помещения были место и функциональность. Университет будет арендовать помещения у компании Lords LB Baltic Fund IV.