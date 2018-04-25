В здании Европарламента поселят бездомных

Часть здания Европарламента в Брюсселе передадут в распоряжении бездомных, а его кухни будут готовить обеды для медиков и нуждающихся на фоне борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении председателя Европарламента Давида Сассоли, обнародованном в среду, 8 апреля.

«По договоренности с Брюссельским столичным регионом мы решили сделать часть нашего здания доступным для бездомных и наиболее уязвимых слоев общества во время этой серьезной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», – заявил Сассоли.

По его словам, кухни Европарламента будут готовить более тысячи обедов в день, которые будут раздаваться нуждающимся, а также медицинским работникам, чтобы помочь им выполнять свою работу.

«Мы близки к тем, кто страдает, к тем, кто неустанно трудится в наших больницах, к городу и людям Брюсселя, а также к тем, кто живет в Страсбурге и Люксембурге, кто приветствует нас и кому сегодня нужна наша помощь. Сила Европы заключается в ее способности действовать солидарно», – заявил глава Европарламента.

Напомним, из-за пандемии Европарламент приостановил традиционные пленарные сессии в Страсбурге минимум до сентября. Короткие сессии проводятся в Брюсселе, а евродепутаты могут участвовать в заседаниях удаленно.

Ранее стало известно, что в Европарламенте один из сотрудников заразился коронавирусом и умер.