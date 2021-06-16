В Женеве началась встреча Байдена и Путина

Владимир Путин и Джозеф Байден/screenshot из YouTube

На вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, начались переговоры между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Во встрече принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Это первые переговоры Путина и Байдена со времени вступления последнего на пост президента США. Ожидается, что встреча, начавшаяся ровно в назначенное время, продлится 4-5 часов. Совместной пресс-конференции по ее итогам не планируется.

Инициатива исходила от Вашингтона