В Женеве пройдет первый раунд переговоров США и РФ

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В швейцарской Женеве в воскресенье, 9 января, состоялся первый раунд переговоров по гарантиям безопасности США и России. Мероприятие пройдет «в узком составе», пишет ТАСС.

«Россия идет на переговоры с США с рабочим настроем… Первый раунд пройдет в узком составе. В понедельник эта работа будет продолжена уже в широком формате», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Основной день переговоров намечен на 10 января. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.