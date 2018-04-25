Вакантные должности

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Вильнюсское самоуправление ищет руководителей более чем для десятка школ и детских садов. Как сообщил агентству BNS заместитель мэра Витаутас Миталас, до конца осени будет объявлено не менее 12 конкурсов на занятие должности директоров школ, а также ведется поиск заведующих для пяти детских садов.

По словам самоуправления, одним из основных новшеств является то, что для участия в конкурсе на должность руководителя учебного заведения больше не требуется педагогическое образование. Кроме того, конкурсы будут проводиться быстрее – не шесть, а четыре месяца. Еще нововведение: в национальном агентстве образования компетенция кандидатов будет оцениваться в баллах. Раньше соискатели не оценивались, а только получали сертификаты соответствия компетенциям.

Победители объявленных конкурсов будут утверждаться постановлением мэра – раньше это делал городской совет. По словам В. Миталаса, цель самоуправления – пригласить в школы профессионалов, которые не боятся перемен и могут применить свой опыт не только в педагогической, но и в других сферах.

Информация «ЛК», vilnius.lt