default image
«День русской культуры» в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Транспорт в столице: с сентября перемены

Подробнее...
default image
Мобильного почтальона встречают с улыбкой

Подробнее...
default image
На страже трудового права

Подробнее...
default image
Правовые аспекты пандемии

Подробнее...
default image
Возрастная дискриминация

Подробнее...
default image
Вакантные должности

Подробнее...
default image
Контроль ужесточается

Подробнее...
default image
Таблетки йода от мэра?

Подробнее...
default image
Школьное образование: прейскурант на нынешний сезон

Подробнее...
default image
Выборы в период пандемии

Подробнее...
default image
Осторожно, мошенники!

Подробнее...
default image
Финансовая «подушка безопасности»

Подробнее...
default image
Vilniaus vandenys просит уведомлять о загрязнениях водных источников

Подробнее...
default image
Легендарный критик Артемий Троицкий в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Для волонтерства нет возрастных границ!

Подробнее...
default image
Лира

Подробнее...
default image
Преподобные Феодор-Феодосий Острожский и Елисей Лавришевский

Подробнее...
default image
А. Верига: будет предложено ограничить время работы ночного общепита до полуночи

Подробнее...
default image
В.Шапока: относительно экономики Литвы – осторожный оптимизм

Подробнее...
default image
ЕС готовит дополнительные санкции против Турции

Подробнее...
default image
Зарегистрирован коммандитор Фонда поддержки бизнеса стоимостью 1 млрд евро

Подробнее...
default image
Число лесных пожаров в мире возросло на 13%

Подробнее...
default image
Утверждена программа интеграции рома́ в столице

Подробнее...
default image
ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

Подробнее...
default image
Глава Intersurgical: изолировано более 140 работников предприятия в Пабраде

Подробнее...
default image
Премьер-министр Финляндии предложила сократить восьмичасовой рабочий день

Подробнее...
default image
The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья

Подробнее...
default image
Я. Наркевич: переориентацией грузов Беларусь навредит только себе

Подробнее...
default image
Макрон предостерег Европу от повторения ошибок начального периода распространения COVID-19

Подробнее...
default image
Советник президента: Г. Науседа выступает за эффективные санкции в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
В Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски

Подробнее...
default image
Ситуация на рынке труда Литвы лучше, чем во многих странах Европы - Л.Кукурайтис

Подробнее...
default image
Давосский форум перенесли на лето 2021 года

Подробнее...
default image
Долг сектора власти в 2021 году может превысить 50% ВВП – Госконтроль

Подробнее...
default image
Google обучит людей и бизнес переориентироваться после кризиса

Подробнее...
default image
В Москве прекращено движение троллейбусов

Подробнее...
default image
По возвращении из Италии, Словении, Словакии и Беларуси будет обязательна изоляция

Подробнее...
default image
В ЕС примут новые меры по защите детей от насилия

Подробнее...
default image
ЕК заключила первый договор о вакцине от коронавируса, Литве – 1,8 млн доз

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Образование

Вакантные должности

Nuotrauka vilnius.lt

Вильнюсское самоуправление ищет руководителей более чем для десятка школ и детских садов. Как сообщил агентству BNS заместитель мэра Витаутас Миталас, до конца осени будет объявлено не менее 12 конкурсов на занятие должности директоров школ, а также ведется поиск заведующих для пяти детских садов.

По словам самоуправления, одним из основных новшеств является то, что для участия в конкурсе на должность руководителя учебного заведения больше не требуется педагогическое образование. Кроме того, конкурсы будут проводиться быстрее – не шесть, а четыре месяца. Еще нововведение: в национальном агентстве образования компетенция кандидатов будет оцениваться в баллах. Раньше соискатели не оценивались, а только получали сертификаты соответствия компетенциям.

Победители объявленных конкурсов будут утверждаться постановлением мэра – раньше это делал городской совет. По словам В. Миталаса, цель самоуправления – пригласить в школы профессионалов, которые не боятся перемен и могут применить свой опыт не только в педагогической, но и в других сферах.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.