Вакцина Johnson & Johnson получила одобрение в ЕС

Вакцина от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson, получила одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщается в распространенном заявлении регулятора ЕС.

Отмечается, что ЕМА рекомендовал выдать вакцине временное регистрационное удостоверение.

«После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества», — отметили в агентстве.