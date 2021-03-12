Вакцина Johnson & Johnson получила одобрение в ЕС

Вакцина от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson, получила одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщается в распространенном заявлении регулятора ЕС.
Отмечается, что ЕМА рекомендовал выдать вакцине временное регистрационное удостоверение.
«После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества», — отметили в агентстве.
Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.
Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.
Ранее сообщалось, что Канада одобрила вакцину Johnson & Johnson. При этом отмечалось, что ее эффективность составляет 66%, в то время как у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%.korrespondent.net