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TOP,Здравоохранение,Новости

Вакцина от COVID-19 поступила в Литву в субботу – А. Дулькис

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В субботу в Литву поступила первая партия вакцины BioNTech и Pfizer от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Арунас Дулькис. 

«Вакцина от коронавируса наконец поступила в Литву. В субботу ночью в 3,15 она пересекла границу Литвы», – заявил А. Дулькис на пресс-конференции в субботу. 

Министр, являющийся главой Оперативного центра по экстремальной ситуации государственного уровня, подтвердил, что, как и планируется, вакцинация начнется в больницах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Панявежисе в 8 утра. 

Канцлер министерства здравоохранения Юргита Гребенковене информировала, что до литовской границы вакцина была доставлена транспортом Pfizer и под охраной, от границы к ним присоединились автомобили литовской полиции и антитеррористического отряда ARAS.

Привезенные вакцины два часа хранились в морозильнике, затем были погружены на два транспортных средства, которые доставили их в больницы. Их также сопровождала полиция. 

Сначала будут прививать медиков

Первая партия вакцины от коронавируса предназначена для прививки медработников. Вильнюсский и Каунасский округ получат по 2925 доз вакцины, Клайпедский  – 1950, а Шяуляй и Панявежис – по 975 доз.

Они были разделены по количество жителей, медиков и пациентов региона. 

В целом в Литву доставлено 9750 доз. Вторая доза вакцины, необходимая для полной вакцинации  тех же людей через 21 день, будет выделена из последующих партий. 

Вакцина BioNTech и Pfizer является первой и пока единственной разрешенной к использованию в Евросоюзе. 

На втором этапе вакцинации в Литве будут прививаться работники и пациенты учреждений поддерживающего лечения и ухода. 

«По имеющейся информации, медиков планируем привить в первом квартале. После того, как будут привиты медики, у нас приоритет привить персонал и постояльцев учреждений ухода и опеки, позднее – жителей с хроническими заболеваниями, а также людей старше 65 лет, а потом сможет начаться массовая вакцинация общества», – сказала канцлер министерства. 

По ее словам, массовая вакцинация, скорее всего, не будет начата в первом квартале. 

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