Вакцина от Covid-19 в Латвии будет бесплатной

К моменту, когда вакцины будут зарегистрированы в Европейском агентстве лекарств, завершится стадия их клинических испытаний, что будет свидетельствовать об их безопасности, отметила глава Государственного совета иммунизации, руководитель Центра вакцинации Даце Завадска.

«Многие вакцины создаются по технологиям, которые используются и для производства других прививок. Нельзя сказать, что это что-то неизвестное», — отметила Даце Завадска, пояснив, что по сути меняется только патоген, бороться с которым прививка обучает иммунную систему человека.

При этом каждая вакцина, по словам Даце Завадской, на третьей стадии исследований, испытывается на 30-40 тыс. человек, что позволяет выявить возможные побочные эффекты. Обычно они проявляются в течение 28 дней после вакцинации. И аналогично с другими препаратами, будет установлено, в скольких случаях на сто тысяч может произойти та или иная реакция.

«Мы много знаем о вакцинах. И вакцина от коронавируса создается более десятка лет, этот процесс известен и изучен. В прошлом у нас было уже две эпидемии. Да, не было пандемий, вирус тогда не дошел до Европы и Латвии. Но еще тогда началась работа над созданием вакцин. И у нас есть данные более чем за 10 лет. У нас много информации, в том числе и о безопасности. И Европейское агентство лекарств не зарегистрирует вакцину, если она не будет безопасной и эффективной. Это очень важный фактор», — пояснила Даце Завадска.