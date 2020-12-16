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Вакцина против COVID-19 может поступить в Литву на Рождество

вакцина
Фото pixabay.com

Вакцина против COVID-19 может поступить в Литву немного раньше, но в небольших количествах доз, заявил директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Аудрюс Щепонавичюс. 

«Прежде всего будет доставлена вакцина Pfizer, планировалось, что Европейское фармагентство одобрит регистрацию вакцины только в декабре, но вчера мы получили информацию, о том, что это, скорее всего, произойдет 21 или 23 декабря, то есть на следующей неделе. (…) Когда вакцина будет зарегистрирована Европейским фармагентством, в течение двух-трех суток она будет доставлена во все государства Европы одновременно», – заявил в среду А. Щепонавичюс на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне в сейме. 

По его словам, пока от BioNTech и Pfizer получена информация о том, что в Литву будет доставлено 9750 доз вакцины, которых хватило бы для вакцинации 5 тыс. человек, поскольку для полной вакцинации одного человека требуются две дозы, но получаемая информациям постоянно меняется.  

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Генеральный директор Каунасских клиник Реналда Юркявичюс отметил, что Рождество было бы самым подходящим периодом для вакцинации медиков, поскольку по причине реакции на прививку они могут быть временно нетрудоспособны. 

«Мы уже сегодня должны готовиться к тому, что на Рождество будем прививать своих работников. Если утверждение в Евросоюзе  будет 21 декабря, вероятно, что вакцины поступят к Сочельнику или на Рождество, а это очень хорошее время для вакцинации медперсонала», – сказал директор. 

«Если мы будем прививать отделениями, то не сможем в тот же день привить все отделение, ведь на следующий день может быть повышение температуры, и на следующий день весь все отделение может быть нетрудоспособным. Было бы хорошо привить всех на Рождество, поскольку будут свободные дни, и это будет то время, когда пройдут аллергические реакции», – отметил Р. Юркявичюс.

Генеральный директор Вильнюсской клиники «Сантарос» Феликсас Янкявичюс отметил, что наибольшее беспокойство пока вызывает небольшое количество вакцин, поскольку в одной лишь его клинике около 7 тыс. работников.

«Нашей основной задачей является вакцинация медиков, то есть всех работников, и количество этих вакцин, которые мы планируем получить,  пока мало, около 10 тыс. доз, а только в клинике «Сантарос» 7 тыс. работников вместе с резидентами. Мы выделили приоритеты, кого будем прививать в первую очередь, (…), прежде всего это будут медики, имеющие непосредственный контакт с пациентами  COVID-19″, – сказал Ф. Янкявичюс. 

Как отметил А. Щепонавичюс «все страны задают тот же вопрос – каков график поставок, поскольку в первом варианте было предусмотрено более значительное количество вакцин» 

«Этот график поставок вакцин представлен поквартально, но он не соблюдается, этот вопрос сегодня будет понят на заседании Еврокомиссии всеми странами», – сказал директор Департамента общественного здоровья.

Литва закупает вакцины от коронавируса вместе с другими странами Евросоюза. Первые дозы государства-члены смогут получить в конце этого года в начале следующего. 

Литва уже решила закупить вакцины шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi ir GSK, BioNTech и Pfizer, CureVac.

Планируется закупить такое количество вакцин, чтобы привить 70% населения, однако в рамках действующих сейчас соглашений и стремления снизить риски, их закупается значительно больше, чем потребовалось бы всему населению. Неиспользованные вакцины можно будет продать или подарить третьим странам. 

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