Вакцинация от COVID-19 породила 9 новых долларовых миллиардеров

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С начала пандемии коронавируса как минимум 9 человек стали новыми долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний, производящих вакцины от COVID-19. Их совокупное состояние оценивается в 19,3 миллиарда долларов — этой суммы хватило бы на вакцинацию всего населения стран с низким уровнем дохода, тогда как на самом деле эти страны получили только 0,2% от общемирового объема вакцин.

Такие данные приводит международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People’s Vaccine Alliance, куда входят международные правозащитные организации и организации сферы здравоохранения.