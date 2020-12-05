Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной

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Верхняя палата парламента Японии одобрила поправки к действующему законодательству, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«В рамках этого законодательства правительство Японии до середины будущего года намерено подготовить необходимый для вакцинации всего населения объем доз», — сказал Като. Он также отметил, что поправки были приняты единогласно.

Акцентируется, что все расходы по вакцинации берет на себя правительство. В случае возникновения побочных эффектов от вакцины оно также возьмет на себя выплаты компенсации за них.