Вакцинация продолжается

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

На минувшей неделе столичная мэрия приглашала людей пожилого возраста вакцинироваться препаратом Pfizer-BioNTech. И желающих было достаточно много. Не обошлось без накладок. Пожилым людям, зарегистрировавшимся на вакцинацию в помещении Вильнюсского городского самоуправления, пришлось ожидать на порывистом ветру, в дождь со снегом на улице в длинной очереди.

С увеличением поставки вакцин расширяются возможности для вакцинирования, в частности, пригласили регистрироваться работников предприятий, на которых занято более 100 человек, а также работников, которым по роду деятельности приходится контактировать с клиентами. На вакцинацию приглашают людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в постоянном уходе, а также тех, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями и тяжелобольными.

Между тем организация процесса вакцинации подвергается критике как со стороны жителей, так и со стороны политиков.

По мнению бывшего главы Минздрава Аурелиюса Вяриги, некоторые муниципалитеты занимаются совершенно другими проблемами, вместо того чтобы создать качественную инфраструктуру для прививок. Вильнюс не может обеспечить достойные условия для пенсионеров, стоящих в очереди на вакцинацию, написал в Facebook депутат Сейма Литвы А. Вярига.

«Вильнюс и Клайпеда постоянно говорили, как хорошо, что существует некоторая конкуренция между учреждениями. Но сейчас это не конкуренция, а бардак, когда одна поликлиника уже вакцинирует тех, кому исполнилось 60 лет, а другая еще не провакцинировала 80-летних. И все это в одном городе», — посетовал на организацию вакцинации депутат.

Как напомнил А. Вярига, уже неоднократно говорилось, что пандемия обнажила системные проблемы. «Я говорил о них на протяжении всего предыдущего срока, к сожалению, только Каунас слышал о них и внес вклад в создание системы», — отметил он.

По словам депутата, «управляющие городом либералы и представители Партии свободы» все прошлое лето провели как «кузнечики» в «танцах» вокруг пляжа на Лукишкской площади, вместо того чтобы решать настоящие проблемы.

«В Каунасе уже есть нормальный центр вакцинации, а Вильнюс пока что мечтает о Litexpo, в то время как пожилые люди, ожидающие вакцинации, мерзнут на ветру у здания муниципалитета, хотя в Litexpo есть вся необходимая инфраструктура, возможность оборудовать кабинеты за полдня, есть место для парковки автомобилей”, — написал А. Вярига.

В апреле власти Вильнюса планируют арендовать помещения Литовского выставочного и конгресс-центра Litexpo для проведения вакцинации.