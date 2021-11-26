Вакцинация в столице

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Поскольку поток желающих сделать прививку в центре вакцинации LITEXPO растет, жителей просят регистрироваться заранее. Для этого рекомендуют звонить на горячую линию 1808 или зарегистрироваться онлайн — на сайте 1808.lt. В LITEXPO сначала будут прививать тех, кто зарегистрировался. В столице вакцинируют более чем в полусотне мест. Места вакцинации указаны на странице vakcina.vilnius.lt.

Взрослые жители могут ревакцинироваться тремя вакцинами «Comirnaty» либо «Janssen», бустерная доза назначается спустя 4 месяца (120 дней) после полной вакцинации. Вакциной «Spikevax» (бывшая «Moderna») — спустя 6 месяцев (180 дней).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt