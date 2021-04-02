Вакциной Johnson & Johnson первыми могут быть привиты дипломаты – Минздрав

После того, как во второй половине апреля будет получена вакцина Johnson & Johnson от COVID-19, первыми ею могут быть привиты дипломаты, говорит канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.

«Мы все понимаем, что есть группы уезжающих, например, уезжающие дипломаты, работающие по ротационному принципу — обеспечить их вакцинацию двумя дозами сложно, так именно для данной группы эта вакцина наиболее привлекательна», — сказала канцлер Минздрава.

И все же, по ее словам, намечается обеспечить доступность этой вакцины для всех людей, хотя ее поставки Литве и не будут велики.

«Мы постараемся не делать больших исключений, чтобы не предоставлять эту вакцину только одной группе. Мы хотим создать равные возможности для всех групп населения в плане ее выбора, но объемы поставок в апреле будут очень маленькие (…), так что получить эту вакцину всем желающим будет довольно сложно», — сказала Ю. Гребенковене.

Компания Johnson & Johnson начнет поставлять вакцины от коронавируса Европе только с 19 апреля, эта вакцина отличается тем, что прививка делается одной дозой, а не двумя.