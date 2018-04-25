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Вакцину Pfizer начали развозить по миру — СМИ

Photo by Kojach on Foter.com / CC BY

Авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами.

Отмечается, что вакцину доставляют на склады в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

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Для перевозки вакцины авиакомпания запросила разрешение на перевозку 6,8 тонны сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону. Газета подчеркивает, что это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину. 

Напомним, 20 ноября Pfizer и немецкая Biontech подали запрос о регистрации в США вакцины от коронавируса.

korrespondent.net

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