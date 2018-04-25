Вакцину Pfizer начали развозить по миру — СМИ

Авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, это делается для того, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами.

Отмечается, что вакцину доставляют на склады в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.