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Познакомьтесь – наша красавица Валентина. Кошечка была подобрана на улице в Вильнюсе и стерилизована по программе для бездомных кошек «Поймай — стерилизуй – отпусти», но мы не смогли отпустить обратно на улицу эту очень ласковую и спокойную кошечку. Судя по ее прекрасному характеру, она будет идеальным домашним компаньоном. Да и внешность у нее замечательная – чего только стоят выразительные глаза и длинные усы… Ищем для нашей Валентины ответственных, добрых, любящих хозяев. Звоните нам по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».